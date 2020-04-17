Вячеслав Василевский: Саша Емельяненко не стесняется своей харизмы

Российский боец смешанных единоборств Вячеслав Василевский, выступающий в средней весовой категории, отметил, что Александр Емельяненко не стесняется своей харизмы и не старается «навешивать на себя что-то перед камерой».



«Людей, которые стесняются много. В личном общении много кто открыт и на одной волне с тобой, можно хоть «Камеди клаб» снимать. Например, есть Саша Емельяненко, не сказать, что он старается шутить, у него есть харизма. Он её не стесняется и всегда рассказывает что-то от души. А основная проблема других людей — они перед камерой на себя что-то навешивают», — сказал Василевский в беседе с Иваном Ковалёвым в эфире шоу #ОСТАЁМСЯДОМА на «Чемпионате».



31 летний Василевский — чемпион M-1 Selection 2010 года. Чемпион M-1 Challenge в полутяжёлом весе. Чемпион Европы по версии «Mix Fight Combat». Шестикратный чемпион мира по боевому самбо. Двукратный чемпион Европы по боевому самбо. Заслуженный мастер спорта по боевому самбо. Чемпион ВВ МВД России по рукопашному бою 2012-2014 годов. Обладатель пурпурного пояса по бразильскому джиу-джитсу. Чемпион М1 в среднем весе.

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