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Василевский: при нынешнем состоянии Емельяненко я поставлю на Исмаилова

Василевский: при нынешнем состоянии Емельяненко я поставлю на Исмаилова
Бокс/ММА / Bellator/ONE/PFL/Прочее ММА 0

Российский боец ММА Вячеслав Василевский выразил мнение, что Александр Емельяненко не будет фаворитом в поединке с Магомедом Исмаиловым.

«Думаю, что Мага выиграет. Он будет более мотивирован, для него это вызов. Он подойдёт к бою на все сто, будет готовиться и выкладываться. Для Саши это тоже вызов, но ему важна околобойцовская жизнь.

У Маги сильный удар, испробовал на себе, также у него хороший клинч. Так что при нынешнем состоянии Саши я поставлю, как и говорил, на Магу.

Саша переключился на медийных людей. В России твоё мастерство и подготовка уходит на второй план. Видимо, нет медийных тяжеловесов, и он переключился на средний вес. Минаков — в Bellator, Волков — в UFC», — сказал Василевский в беседе с Иваном Ковалёвым в эфире шоу #ОСТАЁМСЯДОМА на «Чемпионате».

Вячеслав Василевский: Саша Емельяненко не стесняется своей харизмы
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