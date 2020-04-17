Василевский: при нынешнем состоянии Емельяненко я поставлю на Исмаилова

Российский боец ММА Вячеслав Василевский выразил мнение, что Александр Емельяненко не будет фаворитом в поединке с Магомедом Исмаиловым.



«Думаю, что Мага выиграет. Он будет более мотивирован, для него это вызов. Он подойдёт к бою на все сто, будет готовиться и выкладываться. Для Саши это тоже вызов, но ему важна околобойцовская жизнь.



У Маги сильный удар, испробовал на себе, также у него хороший клинч. Так что при нынешнем состоянии Саши я поставлю, как и говорил, на Магу.



Саша переключился на медийных людей. В России твоё мастерство и подготовка уходит на второй план. Видимо, нет медийных тяжеловесов, и он переключился на средний вес. Минаков — в Bellator, Волков — в UFC», — сказал Василевский в беседе с Иваном Ковалёвым в эфире шоу #ОСТАЁМСЯДОМА на «Чемпионате».

Вячеслав Василевский: Саша Емельяненко не стесняется своей харизмы