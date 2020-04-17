Василевский — о пресс-конференции Емельяненко: Саша был под чем-то, возможно, подвыпил

Российский боец смешанных единоборств Вячеслав Василевский поделился мнением о бое Александра Емельяненко и Магомеда Исмаилова. В марте бойцы провели совместную пресс-конференцию, бой должен был пройти 3 апреля, но его перенесли на 24 июля из-за коронавируса.
«Мы с Магой проводили зарядку, и мне многие писали: кто лучше, кто круче. Я не думаю, что кто-то из них в чём-то соревновался на пресс-конференции. Мне показалось, Саша был под чем-то, возможно, подвыпил. У Маги и Саши разная харизма.
Может, карантин и повлияет на Сашу в лучшем плане. А что касается мнения людей, особенно в соцсетях, оно меняется изо дня в день. Только Емельяненко попался где-то выпившим: фу, да какой он боец. Потом он купил билет в Грозный: вот это боец!» — сказал Василевский в беседе с Иваном Ковалёвым в эфире шоу #ОСТАЁМСЯДОМА на «Чемпионате».
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