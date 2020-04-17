Василевский: система пропусков – источник заразы. Видно, что решение неправильное

Российский боец смешанных единоборств Вячеслав Василевский рассказал, как проводит время во время самоизоляции, а также прокомментировал пропускную систему, которую из-за коронавируса ввели в ряде регионов страны.



«Составляю гайды, тренировки, программы по питанию. Проводим прямые эфиры. С детьми тоже провожу много времени. Постоянно играем, что-то смотрим. Мне нисколько не скучно. У всех какая-то суета в повседневности, а сейчас даже заезжал в «МакАвто», и все спокойно стоят, ждут и не паникуют, торопиться-то некуда. В самоизоляции нужно включить фантазию и не уходить в себя. Из этого нужно выходить позитивно.



Мусор выношу каждый день, прогуляться чтобы. Нужно было делать дела и после закрытия спортивной студии — вывозил вещи. Ездил менял шины на машине. Отправлял подарки своим подписчикам. Также за городом провожу много времени, там никого нет, спокойно.



Толпы людей сами идут за алкоголем. Скажу про нашу спортивную студию. В феврале, когда только пошёл коронавирус, люди сами начали нам звонить, писать и говорить, что их дети не пойдут на тренировки. К середине месяца у нас из 15 человек в группе собирались 2-3. Видимо, в алкомаркеты люди не боятся ходить, а вот в зал — да. До запретов мы работали в полном режиме, измеряли температуру и обрабатывали зал.



С пропусками ужасная ситуация. У нас завод «Лукойл» в Нижегородской области, там тоже ввели такую систему. Все толпятся и устраивают скопление, в метро было то же самое. Я против этой системы, на практике видно, что решение неправильное. Это источник заразы, где сталкивают людей, они стоят, дышат и чихают.



Все ждут май или что всё уйдёт через неделю. Динамика растёт, и когда это кончится, непонятно. Люди ищут альтернативу повседневной жизни, иначе у них поедет крыша. У меня ещё батарейки не садятся, могу ещё долго протерпеть», — сказал Василевский в беседе с Иваном Ковалёвым в эфире шоу #ОСТАЁМСЯДОМА на «Чемпионате».