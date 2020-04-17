Василевский: Хабиб завалял бы Фергюсона

Российский боец смешанных единоборств Вячеслав Василевский поделился мнением о поединке Хабиба Нурмагомедова и Тони Фергюсона, чей бой сорвался в пятый раз, и добавил, что в UFC, крупнейшем MMA-промоушене в мире, присутствуют постановочные моменты, хотя и не стал отрицать, что там сражаются настоящие мастера смешанных единоборств.

«Кто критикует Хабиба — дураки. Они ничего не понимают в жизни. Он дрался с великими бойцами. Хабиб за этот бой получил бы больше, чем обычно. Все профессиональные бойцы не могут испугаться и дать заднюю. Боец может не выйти только из-за финансов, никакого страха перед соперником.

Хабиб завалял бы Фергюсона. У Тони есть момент, что он бьёт очень остро, и есть возможность рассечения. Стилистически Хабиб сильнее, у него менее изящная техника, но она более действующая.

Хабиб — физика, функционалка и напор. Ничего сверхъестественного, он делает не так много, но делает очень круто. Высокий темп и бешеная функционалка ломает людей.

В UFC очень много шоу, пресс-конференций, возможно, даже постановочных моментов. Это приковывает внимание. Но в каждом их бою вы увидите верх спортивного мастерства.

Контракт с UFC? Сейчас самое главное не заболеть коронавирусом. Когда ещё не отменили бой Хабиба, мне звонили, и я говорил, что этот бой сейчас людям неинтересен. Все хотят урвать пакет гречки, и им не важен этот бой. Нужно его провести, когда люди смогут думать снова о привычных вещах», — сказал Василевский в беседе с Иваном Ковалёвым в эфире шоу #ОСТАЁМСЯДОМА на «Чемпионате».