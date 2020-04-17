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Турнир по ММА, запланированный к показу телеканалом М-1 Global на 17 апреля, отменён

Турнир по ММА, запланированный к показу телеканалом М-1 Global на 17 апреля, отменён
Бокс/ММА / Bellator/ONE/PFL/Прочее ММА 0

Руководству M-1 Global не удалось обеспечить проведение турнира по смешанным единоборствам, который планировалось организовать сегодня, 17 апреля. Лига подчеркнула, что шоу отменено по техническим причинам.

«К сожалению, нам приходится констатировать, что запланированный на сегодня закрытый турнир Selection Online не состоится. Лига M-1 Global и телеканал M-1 Global очень хотели порадовать фанатов смешанных единоборств этим мероприятием, но в сложившихся условиях карантина организовать полноценный турнир и трансляцию не удалось по техническим причинам. Мы продолжим прилагать усилия по организации данного турнира. Следите за подробностями и оставайтесь с нами», — говорится в заявлении пресс-службы М-1 Global.

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