Василий Ломаченко: промоутеры не позволят Джервонте Дэвису выйти на бой со мной

Чемпион мира по версиям WBA Super, WBO, WBC Franchise в лёгком весе Василий Ломаченко поделился мыслями о чемпионе мира по версии WBA Regular Джервонте Дэвисе, который не раз заявлял о желании подраться с украинцем.
По словам Ломаченко, промоутеры американца не позволят состояться этой встрече.
«Я не думаю, что он будет драться со мной в обозримом будущем. Возможно, он хочет получить этот бой, но его промоутеры не позволят ему выйти со мной на ринг.
Как бы то ни было, в нашем дивизионе и без него достаточно больших имён. Речь не только о чемпионах, но и о тех, кто стоит в рейтингах высоко. Думаю, у нас очень сложная весовая категория", — приводит слова Ломаченко BoxingScene.
Напомним, что промоутером Джервонты Дэвиса является экс-чемпион мира в пяти весовых категориях Флойд Мейвезер.
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