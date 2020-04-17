Биспинг признался, что боялся ослепнуть после боя с Гастелумом

Бывший чемпион UFC в среднем весе Майкл Биспинг признался, что всерьёз опасался потерять зрение после заключительного боя в карьере, в котором он проиграл Келвину Гастелуму.

«Я провёл бой с Сень-Пьером, он знал, что у меня проблемы с глазом и метил в здоровый глаз. Затем я принял бой на коротком уведомлении с Келвином Гастелумом. Я проиграл, но думал о том, что у меня была хорошая карьера и что есть, то есть.

После мы пошли в клуб. Я сидел и постоянно видел вспышку молнии у одного глаза. Я подумал, чёрт, что это? Я посмотрел снова и всё снова повторилось. Я начал паниковать и подумал, что отслоение сетчатки началось и на моём здоровом глазу. Тогда в голову пришли мысли, что я ослепну.

Полёт в Лос-Анджелес казался вечностью. Я проснулся, посмотрел влево и снова увидел вспышку. Тогда я позвонил врачу и он подтвердил, что мне нужна консультация.

Я всегда сохраняю чувство юмора, придя в клинику, я сказал, что подозреваю отслоение сетчатки. Врач сказал, что закапает мне капли и на какой-то период я перестану что-либо видеть. Тогда я в шутку сказал, что наверное мне пора привыкать к этому. Врач успокоил меня и сказал, что моя ситуация не из таких. Чёрт возьми, я был в восторге", — приводит слова Биспинга MMA Fighting.