От коронавируса скончался рефери боя Леннокс Льюис — Майк Тайсон

Сегодня, 17 апреля, в Патерсоне (штат Нью-Джерси, США) от коронавируса скончался 72-летний экс-рефери Эдди Коттон, сообщает BoxingScene. Он боролся с опасной болезнью более недели.

Эдди Коттон проработал рефери 40 лет. Последний раз выполнял эту роль в 2013 году, отработав на четырёх поединках, в том числе с участием Тайсона Фьюри, Геннадия Головкина и Марко Хука.

Наибольшую известность Коттон получил после того, как работал на титульном поединке боксёров супертяжёлого веса легендарных Майка Тайсона и Леннокса Льюиса в 2002 году.

Кроме того, специалист работал на боях Владимира Кличко, Бернарда Хопкинса, Келли Павлика, Олега Маскаева, Шейна Мосли и Джорджа Формана.

У Коттона остались вдова, двое детей и один внук.