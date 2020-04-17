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Шлеменко будет раздавать нуждающимся жителям Омска продуктовые наборы

Шлеменко будет раздавать нуждающимся жителям Омска продуктовые наборы
Бокс/ММА / Bellator/ONE/PFL/Прочее ММА 0

Боец смешанных единоборств Александр Шлеменко продолжает оказывать помощь жителям Омска в условиях карантина из-за пандемии коронавируса. Школа «Шторм», руководителем которой является боец, будет раздавать жителям Омска продуктовые наборы.

«Волонтёрская работа продолжается! Начиная с сегодняшнего дня спортсмены и тренеры школы «Шторм» А. Шлеменко будут доставлять омичам единовременную помощь в виде продуктовых наборов.

Получатели — люди, которые сегодня оказались в трудном положении: лишились работы, попали в кризисную ситуацию, одинокие пожилые люди и инвалиды, многодетные семьи. Все заявки мы получаем в едином волонтёрском центре, далее развозим продуктовые наборы нуждающимся", — сказано в сообщении, размещённом на странице Шлеменко в «Инстаграме».

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