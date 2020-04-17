Тони Фергюсон сделал вес, невзирая на отмену боя с Гэтжи

Бывший временный чемпион UFC в лёгком весе Тони Фергюсон уложился в лимит своей категории, показав на весах 155 фунтов. Соответствующее видео размещено на странице Тони Фергюсона в «Инстаграме».

Тони Фергюсон 18 апреля должен был выступить на турнире UFC 249. Планировалось, что главным поединком шоу станет схватка американца с чемпионом лиги Хабибом Нурмагомедовым, однако 1 апреля россиянин объявил, что не выступит на шоу.

Руководство UFC нашло Хабибу замену в лице Джастина Гэтжи. Встреча Фергюсон — Гэтжи должна была пройти в резервации индейцев в штате Калифорния, но из-за пандемии коронавируса лиге запретили проводить турниры. Тем не менее Фергюсон принял решение продолжить сгонку веса и уложился в лимит лёгкой категории.

Ожидается, что Тони Фергюсон и Джастин Гэтжи оспорят титул временного чемпиона на турнире лиги 9 мая.

Ранее мы показывали жёсткие тренировки Тони Фергюсона.