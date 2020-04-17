Макгрегор поздравил Фергюсона с успешной весогонкой и ждёт того же от Хабиба

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор поздравил бывшего временного чемпиона лиги Тони Фергюсона с удачной сгонкой веса.

Американец продолжал сгонять лишние килограммы, чтобы уложиться в лимит лёгкого дивизиона, невзирая на то что турнир UFC 249, запланированный на 18 апреля, был отменён.

«Поздравляю Тони с прекрасной победой. Теперь хотелось бы увидеть на весах другого парня», — написал Макгрегор, добавив к записи смеющиеся эмодзи.

Напомним, Фергюсон должен был встретиться на турнире UFC 249 с чемпионом лиги в лёгком весе Хабибом Нурмагомедовым. Вероятнее всего, под «другим парнем» Макгрегор имел ввиду именно россиянина, с которым у него уже давно сложились непростые отношения.

Вместе с тем, в теории ирландец мог обратиться с таким сообщением к Джастину Гэтжи, который должен был заменить Хабиба, после того как тот отказался от участия в турнире.