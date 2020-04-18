Фергюсон за пять дней сбросил почти 11 кг

Бывший временный чемпион UFC в лёгком весе Тони Фергюсон, вчера, 17 апреля, прошёл взвешивание и выложил его результаты в «Инстаграм». Судя по видео, американец уложился в лимит лёгкого веса, показав 70,3 кг.

При этом, в понедельник Тони весил 81,1 кг., сообщает на своей странице в «Твиттере» обозреватель Ариэль Хельвани. Таким образом, американец за пять неполных дней сумел согнать почти 11 кг.

Напомним, что об отмене турнира UFC 249 стало известно ещё несколько дней назад, но, даже невзирая на это, Тони Фергюсон продолжал гонять вес и жаждал во что бы то ни стало уложиться в установленный лимит.

Шоу UFC 249 должно было пройти 18 апреля. Сначала ожидалось, что соперником Фергюсона станет Хабиб Нурмагомедов. Позже россиянина, отказавшегося от участия в турнире, заменил Джастин Гэтжи.