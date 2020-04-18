UFC планирует зарегистрировать 22 товарных знака для «Бойцовского острова»

Организация UFC подала заявку на регистрацию 22 новых товарных знака: 11 — «Бойцовский остров» и 11 — «Бойцовский остров UFC», сообщает юрист Джош Гербен.

«Заявки были сделаны на основе намерения использовать «Бойцовский остров» в качестве названия турнира по смешанным боевым искусствам и для брендовых товаров, таких как одежда и украшения», — написал адвокат в «Твиттере».

Видео можно посмотреть в «твиттере» Джоша Гербена.

Ранее президент UFC Дэна Уайт планировал арендовать частный остров для подготовки бойцов и проведения турнира UFC 249. Позже стало известно, что данная задумка не рассчитывалась на ближайший турнир, а UFC 249 могли провести в казино, которое располагается на севере штата Калифорния, в индейской резервации, где не действуют законы атлетической комиссии соответствующего штата. 10 апреля турнир UFC 249 был официально отменён.

Ранее на «Чемпионате» стало доступно видео лучших битв взглядов в титульных боях на UFC.

Уайт заявил об аренде частного острова для проведения турнира UFC 249