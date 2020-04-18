UFC планирует зарегистрировать 22 товарных знака для «Бойцовского острова»

Организация UFC подала заявку на регистрацию 22 новых товарных знака: 11 — «Бойцовский остров» и 11 — «Бойцовский остров UFC», сообщает юрист Джош Гербен.
«Заявки были сделаны на основе намерения использовать «Бойцовский остров» в качестве названия турнира по смешанным боевым искусствам и для брендовых товаров, таких как одежда и украшения», — написал адвокат в «Твиттере».
Видео можно посмотреть в «твиттере» Джоша Гербена.
Ранее президент UFC Дэна Уайт планировал арендовать частный остров для подготовки бойцов и проведения турнира UFC 249. Позже стало известно, что данная задумка не рассчитывалась на ближайший турнир, а UFC 249 могли провести в казино, которое располагается на севере штата Калифорния, в индейской резервации, где не действуют законы атлетической комиссии соответствующего штата. 10 апреля турнир UFC 249 был официально отменён.
Ранее на «Чемпионате» стало доступно видео лучших битв взглядов в титульных боях на UFC.
- 18 апреля 2020
-
03:13
-
02:51
-
00:37
- 17 апреля 2020
-
23:24
-
22:44
-
22:26
-
21:32
-
20:32
-
19:38
-
18:36
-
17:12
-
16:36Василевский: Хабиб завалял бы Фергюсона Эксклюзив
-
16:05
-
16:02
-
15:50
-
15:49
-
15:41
-
15:34
-
14:40
-
14:30
-
13:38
-
13:18
-
12:38
-
10:20
-
09:37
-
09:00
-
00:38
- 16 апреля 2020
-
23:33
-
23:00
-
21:24
-
20:20
-
20:03
-
17:26
-
16:25
-
14:50