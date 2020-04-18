Дэна Уайт организовал личную конференцию с бойцами UFC, сделав несколько заявлений

Президент UFC Дэна Уайт, в ходе анонимной конференции с бойцами организации сообщил, что промоушен скоро вернётся к проведению турниров, будет реализовано множество идей, одна из которых — «Бойцовский остров», сообщает MMA Fighting.

Во время конференции c бойцами, созванной для того, чтобы обсудить реакцию промоушена на пандемию COVID-19, Уайт попытался убедить контрактников в том, что UFC вернётся с большим успехом. Так, например, он сообщил, что UFC вернётся к прямым трансляциям турниров уже 9 мая, а в США будут проводиться еженедельные мероприятия с бойцами.

Кроме того, Уайт пообещал, что каждый боец UFC, который захочет, сможет выйти в октагон три раза в этом году, добавив, что «Бойцовский остров» будет запущен к концу мая или началу июня.

Один из спортсменов, выступающих в UFC, назвал встречу своего рода бессмысленной. Телеконференция была организована таким образом, чтобы бойцы не могли видеть, кто в ней принимает участие. В какой-то момент Уайт напал на СМИ за то, что он публиковали ложные сообщения о планах злополучного UFC 249, и посмеялся: «СМИ не наши друзья».

Ключевым моментом встречи стало несколько заявлений, например, что бойцы, перенесшие бои, имеют приоритет для перебронирования. Также Уайт выразил неприязнь к схваткам в тяжёлом весе. Расположение «Бойцового острова» в международных водах означает, что люди смогут принимать участие в турнире без получения виз. UFC работает с правительством Невады над продвижением турнира в Вегасе, начиная с мая, но переговоры ещё не завершены. Предстоящие боевые карды, скорее всего, будут в США, а международная неделя боёв вряд ли состоится.