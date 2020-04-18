Тони Фергюсон объяснил почему он согнал вес, несмотря на отмену турнира UFC 249

Бывший временный чемпион UFC в лёгком весе Тони Фергюсон, согнавший за неделю вес, несмотря на отмену турнира UFC 249, который должен был состояться 18 апреля, рассказал по каким причинам он пошёл на это.

«Это было не только для меня, а для моей команды, спонсоров и, конечно, для моей семьи. Это просто обязательство перед самим собой — согнать вес», — сказал Фергюсон в интервью ESPN.

Напомним, вчера, 17 апреля, Тони прошёл взвешивании, видео которого доступно на «Чемпионате», и опубликовал результаты. Американец уложился в лимит лёгкого веса, показав 70,3 кг. При этом, в понедельник, 13 апреля, Тони весил 81,1 кг. Таким образом, Фергюсон за пять неполных дней сумел согнать почти 11 кг.

Турнир UFC 249 должен был пройти 18 апреля. Сначала ожидалось, что соперником Фергюсона станет Хабиб Нурмагомедов. Позже россиянина, отказавшегося от участия в турнире, заменил Джастин Гэтжи.

Фергюсон за пять дней сбросил почти 11 кг