В «инстаграме» UFC появились видео с разговорами Хабиба во время боёв

В «инстаграме» Ultimate Fighting Championship появились видео, на которых слышны фразы, произносимые российским бойцом Хабибом Нурмагомедовым во время боёв.
В ролик попали три момента. В первом Хабиб отпускает колкости в адрес американца Майкла Джонсона на турнире UFC 205 в ноябре 2016 года, тот бой завершился победой Хабиба болевым приёмом. Второй эпизод — попытка Нурмагомедова поговорить с сидящим в зале президентом UFC Дэной Уайтом во время турнира UFC 219. Тогда Хабиб одержал победу над бразильцем Эдсоном Барбозой решением судей. Третий фрагмент ролика записан во время легендарного поединка Хабиба с ирландцем Конором Макгрегором на турнире UFC 229 — тогда Нурмагомедов одержал победу болевым приёмом и защитил титул чемпиона UFC в лёгком весе.
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