Макгрегор написал, что побьёт Фергюсона, а затем удалил это сообщение
После того как бывший временный чемпион UFC Тони Фергюсон согнал вес до 70,3 кг, чтобы уложиться в рамки лёгкого дивизиона, экс-чемпион лиги в двух весовых категориях Конор Макгрегор сначала поздравил его с этим достижением, но затем опубликовал угрожающий твит.
«Ха-ха-ха. Ты будешь избит до каждого ядра своих межпозвоночных дисков, когда доберусь до тебя», — написал Макгрегор. Чуть позже Конор удалил эту запись из своего «твиттера».
Отметим, Фергюсон согнал вес к запланированной дате турнира UFC 249, на котором у него был назначен поединок. Планировалось, что Тони должен был встретиться с Хабибом Нурмагомедовым, которого затем заменил Джастин Гэтжи. В данный момент турнир перенесён на 9 мая.
Макгрегор поздравил Фергюсона с успешной весогонкой и ждёт того же от Хабиба
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