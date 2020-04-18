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Телеканал М-1 Global 18 апреля покажет турнир ММА из Минска

Телеканал М-1 Global 18 апреля покажет турнир ММА из Минска
Бокс/ММА / Bellator/ONE/PFL/Прочее ММА 0

18 апреля телеканал M-1 Global в прямом эфире покажет турнир по смешанным единоборствам Road to NFG2, проведение которого запланировано в Минске, сообщает пресс-служба организации.

В ходе турнира состоится десять поединков. Главным событием шоу станет противостояние Владимира Бурого с Сергеем Алексеевичем.

Кард турнира Road to NFG2

Главное событие турнира

Владимир Бурый (Беларусь) — Сергей Алексеевич (Беларусь)

Основной кард

Павел Нестерёнок (Беларусь) — Роман Рожков (Беларусь)
Александр Свирид (Беларусь) — Владимир Мишкевич (Беларусь)

Предварительные бои

Иван Голуб (Беларусь) — Александр Кудин (Беларусь)
Артём Машко (Беларусь) — Денис Середа (Беларусь)
Дмитрий Пастухов (Белорусь) — Антон Федорович (Беларусь)
Макар Янчук (Беларусь) — Иван Кулак (Беларусь)
Кирилл Дробов (Беларусь) — Павел Сакевич (Беларусь)
Валерий Емельяненко (Беларусь) — Николай Пирожник (Беларусь)
Владислав Позняк (Беларусь) — Абдула Таиханов (Туркменистан).

Начало боёв — в 19:00.

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