Телеканал М-1 Global 18 апреля покажет турнир ММА из Минска

18 апреля телеканал M-1 Global в прямом эфире покажет турнир по смешанным единоборствам Road to NFG2, проведение которого запланировано в Минске, сообщает пресс-служба организации.

В ходе турнира состоится десять поединков. Главным событием шоу станет противостояние Владимира Бурого с Сергеем Алексеевичем.

Кард турнира Road to NFG2



Главное событие турнира

Владимир Бурый (Беларусь) — Сергей Алексеевич (Беларусь)



Основной кард

Павел Нестерёнок (Беларусь) — Роман Рожков (Беларусь)

Александр Свирид (Беларусь) — Владимир Мишкевич (Беларусь)



Предварительные бои

Иван Голуб (Беларусь) — Александр Кудин (Беларусь)

Артём Машко (Беларусь) — Денис Середа (Беларусь)

Дмитрий Пастухов (Белорусь) — Антон Федорович (Беларусь)

Макар Янчук (Беларусь) — Иван Кулак (Беларусь)

Кирилл Дробов (Беларусь) — Павел Сакевич (Беларусь)

Валерий Емельяненко (Беларусь) — Николай Пирожник (Беларусь)

Владислав Позняк (Беларусь) — Абдула Таиханов (Туркменистан).

Начало боёв — в 19:00.