Хэйни — о возможном бое с Ломаченко: никогда не проиграю белому мальчику

Чемпион мира по версии WBC Дэвин Хэйни поделился мыслями о возможном поединке с чемпионом мира по версиям WBC Franchise, WBA Super, WBO Василием Ломаченко. По словам Хэйни, он никогда не проиграет «белому мальчику».

«Могу заверить, что я никогда не проиграю белому мальчику. Мне всё равно, кто там что-то говорит. Послушайте, ни один белый мальчик не сможет меня победить. Ни в один из дней года они не смогут это сделать. Могу провести десять таких боёв и выиграю все из них», — приводит слова Хэйни BoxingScene.

Напомним, Дэвин Хэйни по линии WBC является первым претендентом на поединок с Василием Ломаченко. Однако украинец намерен провести следующий бой с чемпионом мира по версии IBF Теофимо Лопесом.