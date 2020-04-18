Хэйни — о возможном бое с Ломаченко: никогда не проиграю белому мальчику
Чемпион мира по версии WBC Дэвин Хэйни поделился мыслями о возможном поединке с чемпионом мира по версиям WBC Franchise, WBA Super, WBO Василием Ломаченко. По словам Хэйни, он никогда не проиграет «белому мальчику».
«Могу заверить, что я никогда не проиграю белому мальчику. Мне всё равно, кто там что-то говорит. Послушайте, ни один белый мальчик не сможет меня победить. Ни в один из дней года они не смогут это сделать. Могу провести десять таких боёв и выиграю все из них», — приводит слова Хэйни BoxingScene.
Напомним, Дэвин Хэйни по линии WBC является первым претендентом на поединок с Василием Ломаченко. Однако украинец намерен провести следующий бой с чемпионом мира по версии IBF Теофимо Лопесом.
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