Олег Тактаров — о Владимире Соловьёве: убогое существо, которое нашло мерзкую работу

Прославленный боец смешанных единоборств победитель турнира UFC 6 Олег Тактаров поделился мыслями об известном телеведущем Владимире Соловьёве. По его словам, Соловьёв вызывает лишь жалость и занят «мерзкой работой».

«Как отношусь к Владимиру Соловьёву? Убогое существо, которое нашло мерзкую работу. Может быть, ему надо большую семью кормить, не знаю. Стараюсь не ставить себя на место других людей. Мне его жалко, не испытываю к нему ненависти, как это делают некоторые молодые люди», — сказал Тактаров в прямом эфире в «Инстаграме».

Напомним, о Владимире Соловьёве высказывался и известный блогер Василий Уткин. Он вступил с телеведущим в словесную перепалку и вызвал его на баттл. Соловьёв отказался.