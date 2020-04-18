Олег Тактаров — о Владимире Соловьёве: убогое существо, которое нашло мерзкую работу
Прославленный боец смешанных единоборств победитель турнира UFC 6 Олег Тактаров поделился мыслями об известном телеведущем Владимире Соловьёве. По его словам, Соловьёв вызывает лишь жалость и занят «мерзкой работой».
«Как отношусь к Владимиру Соловьёву? Убогое существо, которое нашло мерзкую работу. Может быть, ему надо большую семью кормить, не знаю. Стараюсь не ставить себя на место других людей. Мне его жалко, не испытываю к нему ненависти, как это делают некоторые молодые люди», — сказал Тактаров в прямом эфире в «Инстаграме».
Напомним, о Владимире Соловьёве высказывался и известный блогер Василий Уткин. Он вступил с телеведущим в словесную перепалку и вызвал его на баттл. Соловьёв отказался.
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