Джон Джонс намекнул, что хочет боя с Блаховичем, а не реванша с Рейесом
Чемпион UFC в полутяжёлом весе Джон Джонс дал понять, что предпочитает получить бой с Яном Блаховичем, а не реванш с Домиником Рейесом.
Американец отреагировал на недавнее сообщение Рейеса в «Твиттере», в котором тот выразил желание провести повторный поединок с Джонсом во что бы то ни стало и усомнился, что Джон снова захочет устроить с ним «рубку».
«Вы говорите, что я вдруг стал избегать рубок? Суть чемпионства в том, что обладатель титула всегда ищет свежего мяса. Чувствую, что у меня есть кое-какие дела в Польше», — приводит слова Джонса MMA Fighting.
Джон Джонс и Доминик Рейес провели первый поединок в феврале 2020 года. Джонс защитил титул, победив по очкам. Решение судей вызвало неоднозначную реакцию.
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