Бетербиев: в бою Сен-Пьер — Хабиб буду болеть за земляка. Сен-Пьер — мой земляк

Чемпион мира по боксу в полутяжёлом весе по версиям IBF и WBC Артур Бетербиев не стал прямо отвечать на вопрос, за кого бы он болел в потенциальном поединке между чемпионом UFC в лёгком весе Хабибом Нурмагомедовым и экс-чемпионом UFC в двух весовых категориях Жоржем Сен-Пьером.

«Я бы болел за земляка. Кто мой земляк? Вы сами знаете. Мой земляк — Сен-Пьер. Я же живу в Канаде. Я родом из тех мест, а за кого болеть буду думайте сами», — рассказал Бетербиев в интервью, размещённом на странице Федерации бокса России в «Инстаграме».

Артур Бетербиев является чеченцем по национальности, но родился на территории Дагестана. С 2013 года россиянин проживает в Канаде. Артур и Жорж Сен-Пьер состоят в дружеских отношениях.