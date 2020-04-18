Хабиб Нурмагомедов: цените родителей

Чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов разместил на своей странице в «Инстаграме» пост, посвящённый родителям. В частности, россиянин призвал подписчиков уделять своим родителя как можно больше времени.

«В это нелёгкое для всех нас время уделяйте внимание не только семье своей, но и родителям, ведь родители — это ключи от Рая. Цените родителей, ведь у кого их уже нет, жалеют и отдали бы всё, что у них есть, лишь бы посидеть с ними пять минут за чашкой чая», — написал Нурмагомедов на своей странице в «Инстаграме».

К записи прикреплено фото отца Хабиба — Абдулманапа Нурмагомедова.

Соответствующий пост можно увидеть на странице россиянина в социальной сети.

Напомним, Абдулманап Нурмагомедова является также тренером Хабиба.