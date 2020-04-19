А. Емельяненко: нахожусь на самоизоляции, не знаю, когда будет бой

Боец смешанных единоборств Александр Емельяненко обратился к подписчикам, рассказав, что соблюдает режим самоизоляции. Кроме этого, спортсмен признался, что не может назвать точную дату следующего поединка.

«Рад приветствовать всех! Отвечаю на постоянно задаваемые вопросы. У меня всё отлично. Когда бой — не знаю. Нахожусь, как и все вы, на самоизоляции. Администрация написала мне, что пока не могу добавлять в друзья никого. Так что не проситесь, не забивайте директ, я его не читаю. Не тратьте время понапрасну. Всего хорошего. Пока-пока», — сказал Емельяненко на видео, размещённом на его странице в «Инстаграме».

Отметим, ранее предполагалось, что Александр Емельяненко проведёт следующий поединок 24 июля. Его соперником должен стать Магомед Исмаилов.