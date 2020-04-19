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Дэвин Хэйни: я не расист

Дэвин Хэйни: я не расист
Бокс/ММА / Профессиональный бокс 0

Чемпион мира по версии WBC Дэвин Хэйни отверг обвинения в расизме, которые посыпались на него после того, как американец заявил, что его никогда не «побьёт белый мальчик», рассуждая о потенциальной встрече с чемпионом мира по версиям WBC Franchise, WBA Super, WBO Василием Ломаченко.

«Я не расист и никогда не буду расистом. Преследую цель стать великим. Уже обсудил эту ситуацию с президентом WBC Маурисио Сулейманом, у нас получился очень позитивный разговор. Подтвердил ему намерение быть примером для других и отверг любые обвинения в том, что я могу проявлять к кому-либо дискриминацию по расовому принципу», — приводит слова Хэйни BoxingScene.

По линии WBC Хэйни является главным претендентом на бой с Василием Ломаченко.

Хэйни — о возможном бое с Ломаченко: никогда не проиграю белому мальчику
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