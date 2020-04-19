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Боец MMA поднимает кровати с заражёнными коронавирусом. Видео

Боец MMA поднимает кровати с заражёнными коронавирусом. Видео
Бокс/ММА / Bellator/ONE/PFL/Прочее ММА 0

Сербский боец смешанных единоборств Юсуф Хайрович заразился коронавирусом и находится в одной из больниц города Нови-Пазар. Судя по всему, Хайрович неплохо переносит заболевание и потому решил устроить силовую тренировку, причём сделал это непосредственно в палате.

В отсутствие тренажёров он импровизировал и начал поднимать кровати, на которых лежали пациенты, заражённые коронавирусом.

Соответствующее видео можно также увидеть на странице Megdan.fighting в «Инстаграме».

В сообщении к записи говорится, что Хайрович скоро нокаутирует коронавирус и вернётся к поединкам.

Серб провёл на профессиональном уровне 26 боёв, победив в 13 из них. 11 поединков проиграл, один был признан несостоявшимся, один завершился вничью.

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