Боец MMA поднимает кровати с заражёнными коронавирусом. Видео
Сербский боец смешанных единоборств Юсуф Хайрович заразился коронавирусом и находится в одной из больниц города Нови-Пазар. Судя по всему, Хайрович неплохо переносит заболевание и потому решил устроить силовую тренировку, причём сделал это непосредственно в палате.
В отсутствие тренажёров он импровизировал и начал поднимать кровати, на которых лежали пациенты, заражённые коронавирусом.
Соответствующее видео можно также увидеть на странице Megdan.fighting в «Инстаграме».
В сообщении к записи говорится, что Хайрович скоро нокаутирует коронавирус и вернётся к поединкам.
Серб провёл на профессиональном уровне 26 боёв, победив в 13 из них. 11 поединков проиграл, один был признан несостоявшимся, один завершился вничью.
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