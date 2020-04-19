Олейник — о бое Хабиб — Фергюсон: поединка должны хотеть обе стороны, нужно идти до конца

Боец UFC в тяжёлом весе Алексей Олейник прокомментировал очередную отмену поединка чемпиона лиги в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова с Тони Фергюсоном и отверг предположение, что это противостояние проклято.

«Никогда не было мыслей, что этот бой проклят и никогда не состоится. Фергюсон дерётся — у него нет никаких проблем. Проведения боя должны хотеть две стороны, идти до конца и не сдаваться, и тогда они обязательно встретятся. Сейчас готовлюсь к своему бою, поэтому не хотел бы обсуждать причины, по которым не состоялся этот поединок. Пусть этим занимаются люди, не имеющие отношения к боям. Им интересно следить за этим, переживать и спорить, а я предпочитаю обсуждать свои поединки», — приводит слова Олейника News.ru.