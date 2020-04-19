Бывший тренер Тайсона: Майк нокаутировал бы Уайлдера за один раунд

Бывший тренер абсолютного чемпиона мира в супертяжёлом весе Майка Тайсона Джефф Фёнеч уверен, что его подопечный сумел бы нокаутировать бывшего чемпиона мира по версии WBC Деонтея Уайлдера всего за один раунд.

«Бокс уже не такой, как прежде. Гарантирую, если Майк потренируется шесть недель, он нокаутирует Уайлдера за одну минуту. Он его размажет. Послушайте, если этот парень был нокаутирован Тайсоном Фьюри…

Да, Фьюри — классный боксёр, но он далеко не нокаутёр. Майк уничтожил бы этих ребят, они не его уровня. У Фьюри есть навыки, но у Уайлдера нет ничего, кроме жёсткого удара. Если по нему попасть, то с ним будет кончено. Уж Майк не промахнулся бы», — приводит слова специалиста BoxingScene.