Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
10 лет назад (0) Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Бокс/ММА / Новости /

Бывший тренер Тайсона: Майк нокаутировал бы Уайлдера за один раунд

Бывший тренер Тайсона: Майк нокаутировал бы Уайлдера за один раунд
Бокс/ММА / Профессиональный бокс 0

Бывший тренер абсолютного чемпиона мира в супертяжёлом весе Майка Тайсона Джефф Фёнеч уверен, что его подопечный сумел бы нокаутировать бывшего чемпиона мира по версии WBC Деонтея Уайлдера всего за один раунд.

«Бокс уже не такой, как прежде. Гарантирую, если Майк потренируется шесть недель, он нокаутирует Уайлдера за одну минуту. Он его размажет. Послушайте, если этот парень был нокаутирован Тайсоном Фьюри…

Да, Фьюри — классный боксёр, но он далеко не нокаутёр. Майк уничтожил бы этих ребят, они не его уровня. У Фьюри есть навыки, но у Уайлдера нет ничего, кроме жёсткого удара. Если по нему попасть, то с ним будет кончено. Уж Майк не промахнулся бы», — приводит слова специалиста BoxingScene.

Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020