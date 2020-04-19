Шлеменко: нам подложили миф, что на Руси всю жизнь пили

Боец смешанных единоборств Александр Шлеменко в очередной раз поднял проблему табакокурения, алкоголизма и наркомании в России.
«Нас уничтожают, уничтожают планомерно, уничтожают генным оружием и по всем фронтам. Самое основное для России — это уничтожение через алкоголь, курение и наркотики. Нам подложили такой миф, что на Руси всю жизнь пили. Что богатыри пили целыми чанами самогон, но всё равно всех побеждали, гнули подковы, были сильные и так далее. Но это абсурд.
Наша задача — бороться. Бороться с несправедливостью, оболганием истории, оболганием нашей культуры, нужно бороться с враньём. Самое главное для мужчины — всегда обладать трезвым умом, не размениваться на алкоголь", — сказал Шлеменко в интервью, размещённом на странице Russian_MMA в «Инстаграме».
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