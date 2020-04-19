Усик: не сказал бы, что мне политика не нравится. Мне не нравится брехня, которая там есть

Бывший абсолютный чемпион мира в первом тяжёлом весе украинский боксёр Александр Усик рассказал об отношении к политике. Спортсмен признался, что его приглашали в партию, но он отклонил предложение.
«Мне предлагали вступить в партию и заниматься политикой, не буду врать. Я бы не сказал, что мне политика не нравится. Мне не нравится брехня, которая там есть. Сегодня ты говоришь одно, а завтра другое, послезавтра — третье. Где в этом ресурс правды? У мужчины не должны разбегаться слова с действиями, этому я учу своих детей. В политике много использования. Я к этому отношусь равнодушно. Возможно, мне это действительно не нравится.
Чтобы я пошёл в политику мне нужна большая команда, и я должен разбираться в том, что я должен делать. Просто так нажимать кнопку и кого-то поддерживать я не могу. Я в принципе не могу делать то, что мне говорят. Идти ради этого я не собираюсь», — сказал Усик в прямом эфире в «Инстаграме».
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