Усик: у Зеленского нет команды. Он не может ничего сделать

Бывший абсолютный чемпион мира в первом тяжёлом весе украинский боксёр Александр Усик поделился мнением о работе президента Украины Владимира Зеленского.

«Он один, у него нет команды. Кто-то скажет, что я его защищаю, — нет. У него нет профессиональной команды, которая будет делать всё для страны, чтобы она расцветала. У нас есть ресурсы, а вот команды нет. Каждый хочет заработать. Он не может ничего сделать. Если он и хочет что-то сделать, ему скажут: «Мальчишка, ты сидишь и сиди, а у меня свои дела». У него большие проблемы, и это видно.

Жалко ли мне его? Жалость — грех. Он знал, куда идёт, так как взрослый мальчик. В крайнем случае предполагал. У него сумасшедшая поддержка была. Я переживаю за тех людей, которые имели работу, а теперь у них её нет и нечего кушать. У Зеленского есть деньги, он уже заработал.

Я с ним общался, знаком. Даже после того, как он стал президентом. Мои дети ходят в одну школу с его детьми. Тет-а-тет не общался после президентства. Виделись на последнем звонке, когда дети шли в школу», — сказал Усик в интервью журналисту Дмитрию Гордону в YouTube.