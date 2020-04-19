Усик: последний раз плакал на службе. Увидел, как причастился один из священнослужителей

Бывший абсолютный чемпион мира в первом тяжёлом весе украинский боксёр Александр Усик рассказал о мотивации продолжать карьеру. Также он вспомнил, когда последний раз плакал.
«Последний раз плакал на службе. Я увидел, как причастился один из священнослужителей. Я видел, как он верно это делал и как он этого ждал. Я зарыдал от радости, потому что мог сделать то же самое.
Не могу сказать до скольких лет буду боксировать. Пока я буду вставать с радостью в пять утра на пробежку, до тех пор пока мне всё это будет в радость. Я встаю рано, потому что мир в основном спит, а солнце просыпается. Люблю, когда тишина и передо мной девственная пора, которая потом переключается в суету», — сказал Усик на YouTube-канале украинского журналиста Дмитрия Гордона.
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