Тренер Головкина: команда Альвареса предлагала провести бой в сентябре, но мы отказались

Джонатан Бэнкс, тренер казахстанского боксёра Геннадия Головкина, сообщил, что чемпион IBF и IBO в среднем весе не согласился провести бой с чемпионом WBA Саулем Альваресом 12 сентября. По словам Бэнкса, представители мексиканца связывались с командой Головкина, но получили отказ.

«Команда Альвареса звонила нам, предлагая провести бой в сентябре, но мы отказались. У нас есть план, он заключается в том, чтобы провести бой с Камилом Шереметом. Потом будет ещё один бой, а лишь затем — поединок с Канело.

Ранее мы говорили Альваресу, что готовы драться, но он отказался, сделав так, как ему удобно. Теперь уже Альварес готов драться с Головкиным, но у Геннадия уже есть другие планы. Если Альварес хочет этот бой, его можно провести позже», — цитирует Бэнкса BoxingNews24.