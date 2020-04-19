Тренер Головкина: команда Альвареса предлагала провести бой в сентябре, но мы отказались

Джонатан Бэнкс, тренер казахстанского боксёра Геннадия Головкина, сообщил, что чемпион IBF и IBO в среднем весе не согласился провести бой с чемпионом WBA Саулем Альваресом 12 сентября. По словам Бэнкса, представители мексиканца связывались с командой Головкина, но получили отказ.
«Команда Альвареса звонила нам, предлагая провести бой в сентябре, но мы отказались. У нас есть план, он заключается в том, чтобы провести бой с Камилом Шереметом. Потом будет ещё один бой, а лишь затем — поединок с Канело.
Ранее мы говорили Альваресу, что готовы драться, но он отказался, сделав так, как ему удобно. Теперь уже Альварес готов драться с Головкиным, но у Геннадия уже есть другие планы. Если Альварес хочет этот бой, его можно провести позже», — цитирует Бэнкса BoxingNews24.
- 19 апреля 2020
-
21:43
-
21:09
-
19:16
-
19:06
-
18:55
-
18:32
-
18:18
-
17:38
-
16:59
-
15:58
-
14:32
-
13:59
-
12:36
-
12:12
-
10:57
-
09:21
-
00:32
- 18 апреля 2020
-
23:55
-
22:49
-
21:14
-
20:28
-
19:48
-
18:35
-
18:17
-
17:44
-
17:21
-
14:31
-
11:07
-
08:51
-
03:29
-
03:13
-
02:51
-
00:37
- 17 апреля 2020
-
23:24
-
22:44