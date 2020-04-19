Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
10 лет назад (0) Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Бокс/ММА / Новости /

Тренер Головкина: команда Альвареса предлагала провести бой в сентябре, но мы отказались

Тренер Головкина: команда Альвареса предлагала провести бой в сентябре, но мы отказались
Бокс/ММА / Профессиональный бокс 0

Джонатан Бэнкс, тренер казахстанского боксёра Геннадия Головкина, сообщил, что чемпион IBF и IBO в среднем весе не согласился провести бой с чемпионом WBA Саулем Альваресом 12 сентября. По словам Бэнкса, представители мексиканца связывались с командой Головкина, но получили отказ.

«Команда Альвареса звонила нам, предлагая провести бой в сентябре, но мы отказались. У нас есть план, он заключается в том, чтобы провести бой с Камилом Шереметом. Потом будет ещё один бой, а лишь затем — поединок с Канело.

Ранее мы говорили Альваресу, что готовы драться, но он отказался, сделав так, как ему удобно. Теперь уже Альварес готов драться с Головкиным, но у Геннадия уже есть другие планы. Если Альварес хочет этот бой, его можно провести позже», — цитирует Бэнкса BoxingNews24.

Абель Санчес: третий бой с Альваресом может навредить Головкину
Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020