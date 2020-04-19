Усик и Ломаченко поздравили Украину, задействовав российских актёров и священника

Украинские боксёры Александр Усик и Василий Ломаченко опубликовали поздравление с Пасхой. На видео, опубликованном в «инстаграме» Усика, спортсмены стихами поздравили Украину и украинцев.

Видео можно посмотреть в «инстаграме» Усика.

При этом в ролике были задействованы российские актёры Андрей Мерзликин и Алёна Горенко, рэпер Баста, митрополит УПЦ Московского патриархата Лука и российский иерей Андрей Долгополов. Также поздравил украинцев белорусский актёр Андрей Свиридов.

Ломаченко и Усик являются близкими друзьями. При этом Усик неоднократно положительно отзывался о России. Ломаченко недавно опубликовал в социальных сетях ролик с российскими военными, чем вызвал большое недовольство на родине.