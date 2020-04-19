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Макгрегор рассказал, как сумел вернуться в спорт после ареста

Макгрегор рассказал, как сумел вернуться в спорт после ареста
Бокс/ММА / UFC 0

Ирландский боец ММА Конор Макгрегор рассказал, как ему удалось найти мотивацию для возобновления карьеры после ареста в 2018 году. Ирландец был арестован после того, как напал на автобус с бойцами UFC. В автобусе находился и россиянин Хабиб Нурмагомедов. С тех пор между спортсменами возникла вражда.

«Я приказал самому себе собраться с силами. Приказ был выполнен. Никогда не поздно призывать все наши силы, чтобы подняться на более высокий уровень. Никогда, никогда не поздно!

Вне зависимости от того, на какой стадии мы находимся, всегда есть к чему стремиться. Удачи!

Упорный труд. Сосредоточенность. Нацеленность. Это равняется результатам!» — написал Макгрегор в своём «инстаграме».

В последний раз Макгрегор выходил в октагон в январе 2020 года. Тогда он одержал победу в поединке с американцем Дональдом Серроне уже в первом раунде.

Макгрегор написал, что побьёт Фергюсона, а затем удалил это сообщение
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