Хэй назвал единственного боксёра, на которого он бы поставил в поединке с Фьюри

Бывший британский боксёр Дэвид Хэй считает, что в настоящее время лишь один человек в мире может составить конкуренцию чемпиону мира по версии WBC Тайсону Фьюри. По мнению Хэя, вызов Фьюри способен бросить лишь чемпион мира по версиям WBO и IBF Энтони Джошуа.

«Я думаю, что лишь один человек обладает оружием, мастерством и атлетизмом, опытом, чтобы победить Фьюри. Я говорю об Энтони Джошуа.

На мой взгляд, Джошуа, если говорить реалистично, единственный. Если ставить деньги, то из всех можно было ставить лишь на него. Если Джошуа сможет хорошо попасть, Фьюри упадёт. Хотя прошлый раз Фьюри хорошо справлялся с ударами.

Но Джошуа — настоящий мастер. Многие недооценивают его боксёрский уровень. Джошуа не так долго выступает, как Фьюри, поэтому Энтони продолжает учиться.

Вспомните, как Джошуа нокаутировал Александра Поветкина. Периодически Энтони было не очень комфортно в этом поединке, но затем Джошуа нанёс несколько точных ударов и всё», — приводит слова Хэя Metro.