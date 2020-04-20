Хабиб напомнил слова форварда «Ливерпуля» Садио Мане на тему бедности

Действующий чемпион UFC в лёгкой весовой категории россиянин Хабиб Нурмагомедов привёл слова форварда футбольного клуба «Ливерпуль» Садио Мане, затронувшего тему бедности.
«Моя сестра тоже родилась дома, потому что в нашей деревне банально нет больницы. Я решил построить одну, чтобы помочь людям», — приводятся слова Мане в «сториз» «инстаграма» Нурмагомедова.
Фото: https://www.instagram.com/khabib_nurmagomedov/?hl=ru
Напомним, 18 апреля Нурмагомедов должен был сразиться с Тони Фергюсоном, но Хабиб лишён возможности покинуть Россию из-за закрытия границ, что было вызвано угрозой распространения коронавирусной инфекции. На счету россиянина 28 побед в 28 поединках в смешанных единоборствах.
Также посмотрите видео, как Нурмагомедов эмоционально смотрит бой друга.
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