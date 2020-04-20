Т. Лопес: Ломаченко не протянет со мной больше восьми раундов

Чемпион IBF в лёгком весе Теофимо Лопес считает, что у чемпиона мира по версиям WBA Super, WBC и WBO украинца Василия Ломаченко нет шансов на успех в их поединке.
«У нас с ним одна цель. Ломаченко тоже хочет стать абсолютным чемпионом мира, ведь такого в его карьере ещё не было.
Он хочет добиться как можно большего. Думаю, что Ломаченко в итоге окажется в Зале славы бокса. Он хочет получить мой пояс, но и я нахожусь на пороге того, чтобы сотворить историю. Я могу стать абсолютным чемпионом мира в 22 года.
Планирую нокаутировать Ломаченко. Со мной он не протянет больше восьми раундов», — цитирует Лопеса BoxingScene.
Ожидалось, что бойцы встретятся в апреле 2020 года, однако из-за пандемии коронавируса бой был перенесён. Теофимо Лопес стал чемпионом мира в декабре 2019 года, нокаутировав Ричарда Комми. Василий Ломаченко последний раз появлялся на ринге в августе 2019 года и победил Люка Кэмпбелла.
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