Т. Лопес: Ломаченко не протянет со мной больше восьми раундов

Чемпион IBF в лёгком весе Теофимо Лопес считает, что у чемпиона мира по версиям WBA Super, WBC и WBO украинца Василия Ломаченко нет шансов на успех в их поединке.

«У нас с ним одна цель. Ломаченко тоже хочет стать абсолютным чемпионом мира, ведь такого в его карьере ещё не было.

Он хочет добиться как можно большего. Думаю, что Ломаченко в итоге окажется в Зале славы бокса. Он хочет получить мой пояс, но и я нахожусь на пороге того, чтобы сотворить историю. Я могу стать абсолютным чемпионом мира в 22 года.

Планирую нокаутировать Ломаченко. Со мной он не протянет больше восьми раундов», — цитирует Лопеса BoxingScene.

Ожидалось, что бойцы встретятся в апреле 2020 года, однако из-за пандемии коронавируса бой был перенесён. Теофимо Лопес стал чемпионом мира в декабре 2019 года, нокаутировав Ричарда Комми. Василий Ломаченко последний раз появлялся на ринге в августе 2019 года и победил Люка Кэмпбелла.