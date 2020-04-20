Федерация бокса России изъявила готовность оплатить боксёрский бой Хабиб — Макгрегор

Генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлёв сообщил, что в организации готовы организовать боксёрский поединок с участием бойцов MMA Хабиба Нурмагомедова и Конора Макгрегора, и подтвердил готовность оплатить его.
Напомним, в октябре 2018 года Нурмагомедов победил Макгрегора в бою по правилам MMA. Ирландец не раз заявлял, что хотел бы провести реванш, однако россиянин отвечал, что в таком поединке не будет спортивного интереса.
«Чтобы Хабибу выступить в боксе, должна быть совершенно другая подготовка. С другой стороны, каждый может попробовать, почему бы и нет.
Вот, например, идут споры с Макгрегором. Чтобы это раз и навсегда решить, нужно выйти на дуэль по правилам бокса. Можно без всяких обнимашек на кулаках выйти и поставить точку в этом споре. Это единственный вариант. Хабиб — Мейвезер — это совсем не то. Готовы помочь организовать бой Хабиба с Макгрегором по правилам бокса, можем и оплатить его», — цитирует Кремлёва ТАСС.
Также посмотрите видео, как Макгрегор попытался ударить Нурмагомедова на взвешивании.
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