Фергюсон: Нурмагомедову пора уходить. Он это и сделал — сбежал, поджав хвост

Американский боец ММА Тони Фергюсон считает, что российскому чемпиону UFC в лёгком весе Хабибу Нурмагомедову пора завершить карьеру. Также Фергюсон в очередной раз раскритиковал россиянина за отказ от поездки в США на турнир UFC 249.

Соперники должны были провести поединок 18 апреля на турнире UFC 249, но Нурмагомедов отказался покидать страну из-за закрытия границ, вызванного пандемией коронавируса. Российского бойца заменил Джастин Гэтжи, но организаторам всё равно не удалось провести турнир.

«Я думаю, что Хабиб сам всё понимает. Ему пора уходить. Он это и сделал — сбежал, поджав хвост. Но я надеюсь, что у него всё хорошо, он находится со своей семьёй в безопасности. Когда речь заходит о семье, я никого не оскорбляю. В то же время надеюсь, что он не только болтает, но и тренируется», — приводит слова Фергюсона ESPN.