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Федерация бокса России предложила организовать бой Тимати и Басты

Федерация бокса России предложила организовать бой Тимати и Басты
Бокс/ММА / Профессиональный бокс 0

Генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлёв выступил с идеей организовать бой с участием известный российских музыкальных исполнителей Тимура Юнусова и Василия Вакуленко, более известных как Тимати и Баста.

«Будем активно работать, чтобы был такой формат. Есть много артистов, которые занимаются. Например, Тимати любит бокс, Баста любит. Можно сделать такой бой, мы готовы его организовать.

Можно сказать, я им сейчас официально предлагаю побоксировать. А мы как федерация этот бой организуем. Я отправлю Тимати и Басте предложения, чтобы они побоксировали», — приводит слова Кремлёва ТАСС.

Также Кремлёв предложил оплатить боксёрский поединок бойцов смешанных единоборств Хабиба Нурмагомедова и Конора Макгрегора.

Федерация бокса России изъявила готовность оплатить боксёрский бой Хабиб — Макгрегор
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