Федерация бокса России предложила организовать бой Тимати и Басты
Генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлёв выступил с идеей организовать бой с участием известный российских музыкальных исполнителей Тимура Юнусова и Василия Вакуленко, более известных как Тимати и Баста.
«Будем активно работать, чтобы был такой формат. Есть много артистов, которые занимаются. Например, Тимати любит бокс, Баста любит. Можно сделать такой бой, мы готовы его организовать.
Можно сказать, я им сейчас официально предлагаю побоксировать. А мы как федерация этот бой организуем. Я отправлю Тимати и Басте предложения, чтобы они побоксировали», — приводит слова Кремлёва ТАСС.
Также Кремлёв предложил оплатить боксёрский поединок бойцов смешанных единоборств Хабиба Нурмагомедова и Конора Макгрегора.
Федерация бокса России изъявила готовность оплатить боксёрский бой Хабиб — Макгрегор
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