Ян больше не заинтересован в боях с соперниками, которые располагаются ниже в рейтинге

Российский боец ММА Пётр Ян признался, что в настоящее время его не интересуют поединки с соперниками, которые находятся ниже него в рейтинге.

«Помню, когда я пришёл в UFC, у нас был план заявлять о себе и в медиапространстве, и в социальных сетях, и в реальных боях. Получилось всё очень быстро. Те ребята, которым я тогда предлагал бои, говорили, что они меня не знают.

Сегодня, когда я уже выше них в рейтингах, они инициируют огромное желание со мной подраться для того, чтобы стабилизировать свои позиции, свой статус. Но мне они на этот момент не интересны, потому что до титульного боя мне осталось провести не так много поединков. У меня есть уже контракт на следующий бой с первым номером UFC», — приводит слова Яна бойцовский клуб «Архангел Михаил».