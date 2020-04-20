«Наверное, он выпил». Фергюсон отказал Макгрегору в поединке

Американский боец смешанных единоборств Тони Фергюсон признался, что его не интересует бой с бывшим чемпионом UFC в двух весовых категориях ирландцем Конором Макгрегором. Ранее Макгрегор сообщил, что готов выйти в октагон с Фергюсоном.

«Наверное, он снова выпил лишнего. Плевать, что он там говорит. Конор хочет боя, потому что я именитый оппонент. Обойдётся. Меня это не интересует. Скоро у меня бой с Гэтжи. А Конор пусть становится в очередь», — приводит слова Фергюсона ESPN.

Ожидается, что Фергюсон и Джастин Гэтжи сразятся на турнире UFC 249, который планируется провести 9 мая. Бойцы уже дали устное согласие на поединок, но ещё не подписали контракты. Изначально соперником Фергюсона должен был стать Хабиб Нурмагомедов, но россиянин лишён возможности вылететь из страны ввиду карантина, введение которого было обусловлено угрозой коронавирусной инфекции.

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