Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
10 лет назад (0) Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Бокс/ММА / Новости /

Бразильский боец UFC хочет после смерти отдать мозг учёным

Бразильский боец UFC хочет после смерти отдать мозг учёным
Бокс/ММА / UFC 0

Бразильский боец UFC Пауло Коста поделился планами на будущее. Спортсмен признался, что не планирует длительное время оставаться в спорте из-за опасений за здоровье.

«Как известно, клетки мозга не восстанавливаются. Удары приводят к их уменьшению, потом ухудшаются рефлексы, возникают проблемы с памятью и речью.

Мне интересна эта тема. Да, я хочу, чтобы у меня была успешная карьера. Но после 36 лет я уже точно не буду драться. Я забочусь о своём мозге, понимаю, что это серьёзно. Например, во время тренировок я не использую перчатки ММА. Все тренировки проходят в боксёрских перчатках. К тому же я надеваю шлем, чтобы защитить голову.

Я бы хотел, чтобы учёным достался мой мозг после смерти», — цитирует Косту BJ Penn со ссылкой на AG Fight.

Девушка — боец UFC, снимавшаяся обнажённой, исполнила необычный трюк. Видео
Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020