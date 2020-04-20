Бразильский боец UFC хочет после смерти отдать мозг учёным

Бразильский боец UFC Пауло Коста поделился планами на будущее. Спортсмен признался, что не планирует длительное время оставаться в спорте из-за опасений за здоровье.

«Как известно, клетки мозга не восстанавливаются. Удары приводят к их уменьшению, потом ухудшаются рефлексы, возникают проблемы с памятью и речью.

Мне интересна эта тема. Да, я хочу, чтобы у меня была успешная карьера. Но после 36 лет я уже точно не буду драться. Я забочусь о своём мозге, понимаю, что это серьёзно. Например, во время тренировок я не использую перчатки ММА. Все тренировки проходят в боксёрских перчатках. К тому же я надеваю шлем, чтобы защитить голову.

Я бы хотел, чтобы учёным достался мой мозг после смерти», — цитирует Косту BJ Penn со ссылкой на AG Fight.