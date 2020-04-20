Бразильский боец UFC хочет после смерти отдать мозг учёным
Бразильский боец UFC Пауло Коста поделился планами на будущее. Спортсмен признался, что не планирует длительное время оставаться в спорте из-за опасений за здоровье.
«Как известно, клетки мозга не восстанавливаются. Удары приводят к их уменьшению, потом ухудшаются рефлексы, возникают проблемы с памятью и речью.
Мне интересна эта тема. Да, я хочу, чтобы у меня была успешная карьера. Но после 36 лет я уже точно не буду драться. Я забочусь о своём мозге, понимаю, что это серьёзно. Например, во время тренировок я не использую перчатки ММА. Все тренировки проходят в боксёрских перчатках. К тому же я надеваю шлем, чтобы защитить голову.
Я бы хотел, чтобы учёным достался мой мозг после смерти», — цитирует Косту BJ Penn со ссылкой на AG Fight.
Девушка — боец UFC, снимавшаяся обнажённой, исполнила необычный трюк. Видео
Читайте также
- 20 апреля 2020
-
12:58
-
12:38
-
11:47
-
11:37
-
10:59
-
10:58
-
10:26
-
10:19
-
09:46
-
09:43
-
09:09
-
09:00
-
00:12
- 19 апреля 2020
-
23:22
-
22:28
-
21:43
-
21:09
-
19:16
-
19:06
-
18:55
-
18:32
-
18:18
-
17:38
-
16:59
-
15:58
-
14:32
-
13:59
-
12:36
-
12:12
-
10:57
-
09:21
-
00:32
- 18 апреля 2020
-
23:55
-
22:49
-
21:14
Партнерский контент