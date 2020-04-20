Порье: помешать Гэтжи победить Фергюсона может лишь его кардио

Американский боец Дастин Порье вновь заявил, что Джастин Гэтжи победит Тони Фергюсона. Предполагается, что соперники проведут поединок 9 мая. Они должны были встретиться 18 апреля на турнире UFC 249, но он был отменён из-за пандемии коронавируса. Ранее Порье уже говорил, что считает Гэтжи фаворитом.
«Мы говорим об ММА. В ночь перед боем может произойти всё что угодно. Помешать Гэтжи может лишь его кардио. Я не знаю, насколько упорно он работал перед боем, не знаю, в каком был состоянии, когда ему предложили провести поединок.
Выносливость — важный фактор, если придётся драться в третьем, четвёртом или пятом раунде. Тогда Фергюсон может забрать инициативу. Но мне кажется, что Гэтжи его остановит раньше», — цитирует Порье MMA Fighting.
Также посмотрите видео «безбашенных» тренировок Фергюсона.
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