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PFL приостановила соревнования на 2020 год

PFL приостановила соревнования на 2020 год
Бокс/ММА / Bellator/ONE/PFL/Прочее ММА 0

Лига PFL приостановила соревнования на 2020 год из-за пандемии коронавируса, сообщает инсайдер Бретт Окамото в своём «твиттере».

Гран-при PFL был перенесён на 2021 год. Бойцам лиги полагается ежемесявя стипендия.

Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в Ухане (КНР). В мире зафиксировано более 2,3 млн случаев заражения. Зарегистрировано более 160 тыс. смертей. Излечилось более 598 тыс. человек.

По всему миру были массово отменены или приостновлены спортивные мероприятия. В частности, был отменён турнир UFC 249, в главном событии которого изначально должны были встретится российски чемпион UFC в лёгком весе Хабиб нурмагомедов и американский боец Тони Фергюсон. В последствии Нурмагомедов был заменён на Джастина Гэтжи, но турнир в любом случае был отменён.

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