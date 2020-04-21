Американец Лайман Гуд стал первым бойцом UFC, у которого выявили коронавирус

34-летний американский боец UFC Лайман Гуд, выступающий в полусредней весовой категории, признался, что в марте у него был выявлен коронавирус.
«Я знал, что что-то случилось. Я знаю своё тело. Я прошёл через всё это. В своей жизни я получил много травм и так далее, но это было по-другому. Мы, профессиональные спортсмены, всегда подталкиваем себя. Для меня моё тело было неким индикатором того, как я физически себя чувствую и тому подобное. И я своего тела просто вообще не чувствовал.
На самом деле меня беспокоили только мои товарищи по команде, мои тренеры и все, с кем я контактировал. Хорошо, что они не заразились и не заразили других. Я бы чувствовал за это ответственность», — приводит слова Лаймана ESPN.
18 апреля на турнире UFC 248 Гуд должен был провести бой с Белалом Мухаммадом. 4 апреля стало известно, что бой отменён в связи с травмой американца, однако, настоящая причина — о которой он тогда сообщил организаторам UFC, заключалась в том, что у него был обнаружен COVID-19.
В UFC 34-летний спортсмен провёл 5 боёв, одержав победу в трёх из них. В MMA его рекорд 21-5-0.
На «Чемпионате» доступно видео, как боец MMA поднимает кровати с заражёнными коронавирусом.
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