UFC официально отменил четыре турнира в апреле и мае

Руководство UFC на официальном сайте выпустило пресс-релиз, в котором сообщается об отмене турниров UFC Fight Night и UFC 250, которые должны были состояться 25 апреля в Линкольне (США), 2 мая в Оклахома-Сити (США), 9 мая в Сан-Пауло (Бразилия) и 16 мая в Сан-Диего (США).

«Болельщики, которые приобрели билеты на данные мероприятия, получат возврат денежных средств в полном объёме в первоначальной точке покупки. Покупки, сделанные через Интернет или по телефону, будут автоматически возвращены. UFC надеется вернуться с турнирами уже в ближайшем будущем», — говорится в опубликованном заявлении.



Ранее был отменён турнир UFC 249, который должен был пройти 18 апреля. Главным боем вечера должен был стать поединок обладателя пояса UFC в лёгком весе россиянина Хабиба Нурмагомедова и Тони Фергюсона. Хабиб лишился возможности вылететь из России из-за карантина, введение которого было обусловлено угрозой распространения коронавирусной инфекции, и его заменили на Джастина Гэтжи.



На «Чемпионате» доступно видео лучших битв взглядов в титульных боях UFC.