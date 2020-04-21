UFC официально отменил четыре турнира в апреле и мае

Руководство UFC на официальном сайте выпустило пресс-релиз, в котором сообщается об отмене турниров UFC Fight Night и UFC 250, которые должны были состояться 25 апреля в Линкольне (США), 2 мая в Оклахома-Сити (США), 9 мая в Сан-Пауло (Бразилия) и 16 мая в Сан-Диего (США).
«Болельщики, которые приобрели билеты на данные мероприятия, получат возврат денежных средств в полном объёме в первоначальной точке покупки. Покупки, сделанные через Интернет или по телефону, будут автоматически возвращены. UFC надеется вернуться с турнирами уже в ближайшем будущем», — говорится в опубликованном заявлении.
Ранее был отменён турнир UFC 249, который должен был пройти 18 апреля. Главным боем вечера должен был стать поединок обладателя пояса UFC в лёгком весе россиянина Хабиба Нурмагомедова и Тони Фергюсона. Хабиб лишился возможности вылететь из России из-за карантина, введение которого было обусловлено угрозой распространения коронавирусной инфекции, и его заменили на Джастина Гэтжи.
На «Чемпионате» доступно видео лучших битв взглядов в титульных боях UFC.
- 21 апреля 2020
-
03:34
-
03:19
-
00:41
- 20 апреля 2020
-
23:52
-
21:49
-
19:47
-
18:48
-
17:37
-
16:49
-
15:55
-
15:19
-
15:10
-
14:14
-
14:01
-
13:23
-
12:58
-
12:38
-
11:47
-
11:37
-
10:59
-
10:58
-
10:26
-
10:19
-
09:46
-
09:43
-
09:09
-
09:00
-
00:12
- 19 апреля 2020
-
23:22
-
22:28
-
21:43
-
21:09
-
19:16
-
19:06
-
18:55