Российский тренер по боксу Антон Кадушин вылечился от коронавируса

Российский тренер по боксу Антон Кадушин сообщил, что вылечился от коронавируса. Ранее Кадушин вместе со сборной России находился в Лондоне (Великобритания), где проходила олимпийская квалификация.
«Моя первая прогулка до магазина. 32 дня карантина в квартире, COVID-19 вылечен. Я хочу сказать спасибо нашим докторам из женской и мужской сборной России по боксу. Дмитрий и Валерий Анатольевич, спасибо вам за постоянные консультации, за курс лечения и за моральную поддержку. Ещё во многом благодаря супруге я поправился, она окружила меня заботой.
Друзья, берегите себя, это всё реально, болезнь существует, и она крайне неприятно переносится, а для кого-то переходит в осложнения. Думаю, осталось потерпеть немного. Поверьте, лучше посидеть дома без денег, чем болеть, я как никто другой это знаю. Скоро всё это закончится с божьей помощью и усилиями врачей. Всем мир», — написал Кадушин в своём «инстаграме».
Запись можно посмотреть в «инстаграме» тренера.
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